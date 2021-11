Vicente Fernández se está recuperando y ha dejado el respirador artificial El nuevo informe médico sobre la salud de Vicente Fernández marca algunas mejorías ¿cuáles son además de que ya respira por sí mismo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de su ingreso al hospital, en pasado mes de agosto, tras sufrir una caída en su casa de Jalisco, México, Vicente Fernández ha continuado internado ante los pocos avances del cuadro de salud que presenta. Sin embargo, el último reporte médico abre las posibilidades de una recuperación total por parte del cantante. "Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en períodos de hasta una hora, y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar", mencionó la familia de Fernández a través de un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Con una atención continúa multidisciplinaria para lograr mantener y mejorar su estado de salud". De acuerdo con el mencionado informe, el Charro de Huentitán presenta avances poco a poco. "Continuamos con una progresión lenta pero sostenida a la mejoría", dijeron. "Actualmente [Vicente Fernández está] estable, despierto durante el día, consciente y con una mayor interacción", agregaron. "Se mantiene con estabilidad cardiovascular". Vicente Fernandez Credit: (Kevin Winter/Getty Images for LARAS) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su nieta Camila, hija de Alejandro Fernández, también dio a conocer buenas noticias sobre su abuelo. "Me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua y la cabeza también", reveló a los medios de comunicación. "Estaba con mi tío Gera [Gerardo Fernández], nos mandaron un video donde ya está más o menos como cerrando la mano ¡increíble! Estoy que ni quepo de la felicidad", mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Voy a ir y a visitarlo antes y después de Navidad". Quizá en fechas próximas la salud de Vicente Fernández pueda avanzar de manera más rápida.

