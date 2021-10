Vicente Fernández sale de terapia intensiva Los médicos de Vicente Fernández anunciaron que había salido de terapia intensiva, aunque se mantendrá ingresado en el hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández salió de terapia intensiva pero permanecerá ingresado en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, donde se encuentra desde que el pasado mes de agosto sufriera una caída que lo llevara primero a una operación de las cervicales y luego derivara en otras complicaciones de salud. "Nos es grato notificarles que el Sr. Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en habitación hospitalaria, donde continuará su tratamiento de rehabilitación", informó a través de un comunicado el equipo médico que atiende al cantante mexicano. También indicaron que se encuentra "estable, más alerta y cooperador" con la rehabilitación, aunque su "esfuerzo respiratorio continúa siendo débil por lo cual requiere soporte en forma intermitente". "Permanecerá con más acompañamiento con sus familiares permitiendo mayor interacción y respuesta hacia la recuperación", añade el parte médico. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com "Estamos en una fase de convalecencia donde continuamos tratamiento y seguimiento estrecho. Aún así la recuperación de función de movilidad es lenta, pero progresiva", apunta. Desde que el pasado 8 de agosto Fernández fuera hospitalizado, ha tenido muy lentas mejorías en su salud. En algún momento los medios especularon de que Don Chente estaba en estado vegetativo, pero su hijo Vicente Fernández Jr. aclaró que este "no ha perdido la conciencia, reacciona perfectamente bien. Está haciendo sus terapias y las cosas han ido avanzando de buena manera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El público de Fernández ha estado muy al tanto de su evolución en los últimos tiempos, y han estado particularmente preocupados por la posibilidad de que no pueda volver a cantar. El médico cirujano Manuel Alvisúa declaró en una ocasión que "la traqueotomía que le practicaron le afecta la voz por el manejo del aire, es toda la fonación. A la hora de hablar, a veces necesitamos sacar aire desde el esófago, y ese aire es lo que va a hacer que su voz no sea muy nítida. Cantar, no creo que pueda hacerlo".

