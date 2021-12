Vicente Fernández regresa a terapia intensiva Hay un revés en el estado de salud de Vicente Fernández que lo obliga a tener cuidados extremos ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La condición de salud por lo que ha atravesado Vicente Fernández desde que ingresó al hospital, el pasado 8 de agosto, a causa de una caída que sufrió en el rancho donde vive, en Jalisco, México, ha tenido altibajos. Pese a la compleja situación médica de cantante, en últimos días había presentando una leve mejoría; incluso, había fue trasladado a cuidados intermedios y estaba dejando, paulatinamente, el uso del respirador artificial Sin embargo, sufrió una nueva afección que ha ocasionado el traslado del intérprete de "El Rey", por segunda ocasión, a terapia intensiva. "El señor Vicente Fernández, el fin de semana, presentó inflamación de su vías respiratorias bajas por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad" explicó un comunicado oficial que dio a conocer la familia Fernández en la cuenta oficial de El charro de Huentitán en Instagram. "Importante destacar que se encuentra despierto, sin sedación, interactuando con su familia, principalmente con su esposa Cuquita". En reporte médico también explicó que se llevaron a cabo otros estudios para checar si el también cantante presenta alguna otra afectación. "Se realizó revisión de aparato gastrointestinal sin encontrar evidencia de trastorno relevante", agrega el documento. Vicente Fernández Credit: Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su sistema urinario presentó inflamación misma que está siendo tratada. Su corazón estable al momento", se explica. "Continuamos con manejo multidisciplinario y apoyo de rehabilitación física y nutricional". La familia del intérprete de música ranchera aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del público. "Muchas gracias por todo el apoyo, oraciones y cariño", mencionan. Habrá que esperar para saber si hay signos de mejoría, aunque con esta situación, se descarta que Vicente Fernández pueda pasar las fiestas navideñas en su casa, tal como esperaban sus parientes.

