¡Vicente Fernández explica su versión de los hechos tras polémico video! Primeras declaraciones del cantante, que se defiende después de viralizarse un clip donde tenía una mano sobre el seno de una fan Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legendario cantante mexicano Vicente Fernández está en boca de todos con motivo de la polémica surgida alrededor de un video, donde puede verse su mano sobre el seno de una fan a la hora de tomarse una foto con ella. Las redes se indignaron con el famoso intérprete de 80 años de edad al contemplar el clip que se hizo viral, en el que la chica mantuvo la sonrisa durante el altercado, aunque algunos creyeron ver cierta incomodidad en el rostro de la joven. La realidad, según apuntó hace unos días la protagonista del video, es que la foto fue tomada en 2017 y ella, en aquel entonces, ni cuenta se dio de dónde estaba la mano de Chente ya que usaba brasier con relleno y no sintió nada. Fue después al ver la foto que se fijó en el detalle. Image zoom Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy por fin Don Vicente dio la cara en una entrevista exclusiva de María Patricia Castañeda en donde pasó a relatar su versión de los hechos: "Por cierto, yo vi la foto y, efectivamente, sí, puse mi mano primero en el estómago y vi que era el estómago y pensé, se va a sentir ofendida, y subí la mano y cuando la subo, tomaron la foto, pero nunca hice yo así o así" dijo sobándose el pecho. "Si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedir una disculpa a todos los medios, porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice… reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma, no sé". Aseguró que había muchísima gente y no recuerda con exactitud lo que pasó: "Ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hago con intención, no lo hago allí…", aclaró en tono convincente. Su hijo Vicente Fernández Jr. aseguró horas antes que era muy injusto lo que estaban haciendo con su papá: "Yo no estuve ese día, no estoy en el video ni estoy en la foto. Algo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes", dijo ante las cámaras de Venga la alegría cuando le preguntaron al respecto.

