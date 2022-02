Camilo, Ángela Aguilar y Christian Nodal rendirán tributo a Vicente Fernández en Premio Lo Nuestro Vicente Fernández será homenajeado en Premio Lo Nuestro. Camilo, Ángela Aguilar y Christian Nodal le llevarán serenata al fallecido ídolo mexicano. Los detalles de este emotivo tributo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año Premio Lo Nuestro rendirá un emotivo tributo a Vicente Fernández. PEOPLE reveló en exclusiva que la apertura del show será un homenaje al fallecido ídolo mexicano. La presentación incluirá la participación de Camilo, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Grupo Firme y David Bisbal. Estos famosos cantarán éxitos de Fernández, recordando sus inolvidables rancheras. El Charro de Huentitán, como era popularmente conocido Fernández, murió a sus 81 años en diciembre después de ser hospitalizado tras sufrir una caída. La gala, que se celebrará el 24 de febrero, será copresentada por David Bisbal, Alejandra Espinoza, Gabriel Soto y Yuri. Otras estrellas que conquistarán el escenario este año son: Anitta, CNCO, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, IAmChino, Laura Pausini, Luis Fonsi, Manuel Turizo, Natti Natasha, Olga Tañón, Pepe Aguilar, Pitbull, Prince Royce, Sebastián Yatra, Sting, Wisin y Yandel. Los más nominados este año son J Balvin, Camilo y Nodal, con 10 menciones, seguidos por Karol G y Bad Bunny, con 9 nominaciones, y Maluma, Jhay Cortez, Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Myke Towers y Rauw Alejandro, con 8. Christian Nodal, Vicente Fernandez y Camilo Credit: Manny Hernandez/Getty Images; Kevin Winter/Getty Images for LARAS; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro momento emotivo será la entrega del premio Ídolo Global al reggaetonero colombiano Maluma. Noche de Estrellas, la antesala del show, contará con actuaciones de Emilia, Duki, VF7, Lele Pons y Ninow y Candy. La gala de Premio Lo Nuestro se trasmitirá en vivo el 24 de febrero desde la FTX Arena de Miami a las 8 p.m. Mira la llegada de los famosos a la alfombra roja en Noche de Estrellas desde las 7 p.m. por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camilo, Ángela Aguilar y Christian Nodal rendirán tributo a Vicente Fernández en Premio Lo Nuestro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.