¡Vicente Fernández podría tener aeropuerto con su nombre! Las autoridades ya trabajan en el proceso pertinente para que el aeropuerto de Puerto Vallarta, México, cambie su nombre por el de Vicente Fernández. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De 1970 a 1976, el entonces presidente mexicano Luis Echeverría, pidió que se cambiara el nombre de la mayoría de los aeropuertos del país para darles uno que perteneciera a un personaje ilustre. Solamente, el principal, ubicado en la Ciudad de México, fue llamado con el nombre de otro exmandatario, Benito Juárez, por dicho político. Ahora, surge una propuesta para que el aeródromo Internacional de Puerto Vallarta lleve el nombre de ¡Vicente Fernández! RELACIONADO: ¿Cómo será el cumpleaños número 80 de Vicente Fernández? Image zoom Rocky Widner/FilmMagic “Esta iniciativa ciudadana, la cual se nos hizo llegar a este ayuntamiento a través del representante de la sociedad civil”, explicó Arturo Dávalos Peña, alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Consideran importante que el aeropuerto deje a un lado el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz por el de un personaje que representa mucho para México y para Jalisco, como lo es don Vicente Fernández que es un embajador de nuestra cultura y una persona cuyo nombre trasciende fronteras”. Image zoom Mezcalent La propuesta ya fue enviada a las autoridades competentes con el fin de que la analicen y se continúe el proceso correspondiente; debido a que son el Grupo Aeroportuario del Pacífico, concesionario del aeropuerto, y la Agencia Federal de Aviación Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las únicas instituciones capaces de realizar el mencionado cambio de nombre. Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tomamos con toda seriedad esta iniciativa y la presentamos para que siga el curso correspondiente y sea dictaminado”, agregó. “Siguiendo el proceso correspondiente a toda iniciativa, actualmente, se turnó a las comisiones de Turismo, Desarrollo Económico y de Gobernación para su estudio”. Para Arturo Dávalos Peña es una iniciativa muy válida por lo que representa el Charro de Huentitlán. “Sería una excelente opción que nuestro aeropuerto tuviera el nombre de quien es el artista más mexicano de nuestro país: don Vicente Fernández”, concluyó.

