Vicente Fernández podría salir del hospital antes de Navidad Luego de más de tres meses hospitalizado, Vicente Fernández podría pasar las Navidades en su casa, rodeado de su familia y en la comodidad del hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com Luego de más de tres meses hospitalizado desde que tuviera que tuviera que operarse de las cervicales tras una caída en su rancho Los tres potrillos, Vicente Fernández podría pasar las Navidades en su casa, rodeado de su familia y en la comodidad del hogar. Así lo dejó saber en el programa Con Permiso el conductor Juan José Origel, quien aseguró que ya lo están esperando en el rancho para que el Rey pase Navidad junto a su familia. "Me contaron que Don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera, que para Navidad lo lleven a su casa", dijo Origel. "De ser cierto esto el cantante seguirá con cuidados especiales pero aún así es lo que la familia espera", añadió. Por el momento la familia del cantante no se ha pronunciado al respecto. No obstante, a inicios de mes se conoció que Don Chente había salido de terapia intensiva y se está recuperando de manera lenta. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com "[Mi padre está] con muchas ganas, haciendo sus terapias", informó Vicente Fernández Jr a los medios de comunicación. "Sabe muy bien que ya no está en el cuarto. Nunca ha perdido la consciencia. Sabe que ya no está en terapia intensiva y eso nos da mucha alegría", agregó. "Nos está dando una gran lección de vida". Entonces Fernández Jr dijo que había posibilidades de que su padre fuera dado de alta en breve o cuando menos pueda continuar su tratamiento en casa está creciendo. "Esperemos [que pronto salga del hospital]. De eso se trata [de que se recupere]", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, esta semana la hija de Alejandro Fernández, Camila, le dedicó unas palabras a su abuelo mientras estaba en el lanzamiento de su nuevo sencillo "Mezcal", y dijo que aunque de forma lenta, su abuelo estaba mejorando. "Siempre estamos con él y sí, sí va lenta su recuperación, pero nos emociona saber que va bien. Ya mueve sus ojitos, la cabeza, la lengua, la verdad que estamos muy contentos por sus avances", dijo a la prensa. Según el último informe presentado el pasado 3 de noviembre, El Charro de Huentitán salió de cuidados intensivos, se mantenía despierto durante el día y sostiene interacción con algunos familiares.

