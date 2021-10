Vicente Fernández podría dejar terapia intensiva El último reporte sobre la salud de Vicente Fernández da un poco de esperanza a la familia, luego de los diagnósticos que no mostraban mejoría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cada semana, los médicos dan un reporte del estado de salud de Vicente Fernández, quien continúa en el hospital tras haber sufrido una caída en su casa de Jalisco, México. Este accidente, que ocurrió el pasado mes de agosto, le ha ocasionado al cantante diversas complicaciones que han desatado una serie de especulaciones e información falsa que incluye rumores tan fuertes como su inminente muerte. Sin embargo, pese a que en las últimas semanas parecía que la mejoría estaba lejana, ahora parece que hay una luz de esperanza en la recuperación del intérprete de "El Rey". "Don Vicente Fernández continúa estable, con períodos despierto durante el día", mencionó el comunicado que la familia dio a conocer en la cuenta de Instagram de Fernández. "Continuamos con rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil por lo cual requiere soporte". Dicha condición, que parece tomar un rumbo permanente, podría ser fundamental para que El Charro de Huentitán salga de terapia intensiva en fechas próximas, según informó su equipo médico. "De continuar su estado de 'estabilidad' y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación", concluye el escrito. Vicente Fernández Credit: mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que este diagnóstico no implica que el mexicano vaya a dejar el hospital en fechas próximas, tal como aseguró su esposa Doña Cuquita a los medios de comunicación. Además, la señora confirmó que su marido recibió la visita de su nieto Gerardo. Habrá que esperar para saber si Vicente Fernández continúa en esta buena racha de salud, que si bien es lenta, parece ir dirigida a su mejoría.

