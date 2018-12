Alejandro Fernández Guinart Instagram

Con su abuela emocionada en primera fila, Alex Fernández Jr. debutó como cantante durante la decimonovena entrega de los Premios de la Radio, que se llevaron a cabo por primera vez fuera de Estados Unidos.

Ante un auditorio abarrotado en Guadalajara, Jalisco, el nieto de Vicente Fernández pidió los aplausos de la audiencia y admitió estar emocionado por su presentación.

“Si les gusta, me aplauden, y si no, también. No sean cu….os, estoy empezando”, dijo entre risas.

Pero su primera vez en un escenario como cantante profesional no pudo ser sin el apoyo de su abuelo, quien a través de un vídeo pidió al público cobijar al retoño del potrillo Alejandro Fernández.

“Les encargo a mi nuevo cachorro, a Alex Fernández. Ojalá que le den el mismo cariño que me dieron a mi”, dijo.

Por su parte, Alejandro envió un mensaje de amor a su retoño a través de su cuenta de Twitter.

“Como alguna vez lo hizo mi padre conmigo hace algunos años, hoy quiero presentarles al niño que mide más de 1.80 [metros] y ya es más alto que yo. La música la traemos en la sangre, hijo ¡te amo!”, escribió el orgulloso padre.

En esta etapa de su vida, el también empresario, contó con tres padrinos de lujo: Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, vocalistas de Banda MS de Sergio Lizárraga, y el solista Julión Alvarez, quienes le dieron la patadita de la suerte.

“Tiene la sangre, tienes las tablas [para triunfar], así que mucho éxito compadre”, le deseó Silvas.

Silvas, como parte de Banda MS, estuvo entre los más galardonados de la noche con tres premios como Artista del Año, Banda del Año y Canción del Año. El joven Christian Nodal cantautor que a dueto con Ana Bárbara, se coronó como Orgullo Latino y pidió la unión entre la comunidad.

Premios de la Radio, que celebra la música regional mexicana, se llevó a cabo por primera vez en México con el fin de solidarizarse con los artistas a quienes el gobierno del actual presidente les ha negado una visa de trabajo para presentarse en Estados Unidos. El evento se enfocó en apoyar las causas migratorias de las familias latinas que sufren por las leyes impuestas por el presidente Donald Trump.