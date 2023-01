Se revela promesa que Vicente Fernández no pudo cumplir Vicente Fernández sufrió una caída cuyas complicaciones lo llevaron a la muerte. Esta repentina situación lo llevó a dejar inconclusa una importante promesa y ahora se revela de qué se trata. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de diciembre de 2021, falleció Vicente Fernandez a los 81 años de edad luego de sufrir una caída en su casa de Jalisco, México. El cantante estaba preparando su serie biográfica y tenía otros planes a nivel personal y profesional que no pudo realizar. De hecho, hubo una promesa que le hizo a su nieta Camila que no pudo cumplir, se trata de grabarle un disco inédito con mariachi. "No quería enseñarle las canciones hasta que estuvieran perfectas, pero por mensa, porque la vida da vueltas, te trae muchas sorpresas. Se puso delicado mi abuelo y ya no se las enseñé", relató Camila Fernández al diario mexicano El Universal. "Me costó agarrarme de esa realidad que no lograba entender, de cómo yo lo había visto perfecto, ¿cómo se va a morir? No lo puedo creer, sí me quedé con las ganas de que mi abuelo escuchara mis canciones". La joven finalmente logró terminar la producción musical, que lleva por nombre Vulnerable, pero lamenta que su abuelo no la pudiera escuchar y reveló las enseñanzas que El Charro de Huentitán le dejó. "Tenía la esperanza de que se mejorara y que estuviera bien pero no se pudo", agregó. "Soy igual que [mi abuelo Vicente Fernández] me encanta que siempre fue muy profesional en el ámbito musical y fue lo que mejor le pude heredar. También regalarse a la gente; yo también vivo de la gente, soy más de la gente que de nadie". Vicente Fernandez Vicente Fernandez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo se encuentra su abuela Refugio Abarca tras la muerte de su esposo Vicente Fernández, Camila confiesa que le sorprende la fortaleza que ha mostrado en este tiempo. "La que pensé que le iba a pegar más es a mi abuela y no, está como si nada, súper bien, está mejor que todos, pero ella ya sabía, tuvo que predeterminarlo mucho más que todos los demás porque nadie se imaginó perderlo", concluyó.

