Vicente Fernández no podrá salir del hospital a pasar la Navidad con su familia en su rancho Vicente Fernández Jr. negó que su padre estará en Los 3 potrillos el próximo mes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com Recientemente se difundió la noticia de que Vicente Fernández podría salir del hospital antes de la Navidad —y esperaría el Año Nuevo en casa junto a sus familiares y seres queridos. No obstante, lamentablemente esto ya no podrá ser. En entrevista para Televisa Espectáculos, su hijo Vicente Fernández Jr. negó que su padre estará en su rancho Los 3 potrillos, en Guadalajara, MX, para las fiestas decembrinas. "Las fechas y los tiempos los marca Dios, los marcan los médicos, y el avance que vaya teniendo", dijo Fernández Jr. Por otra parte, el hijo de El Charro de Huentitán se mostró feliz y positivo ante las mejorías que ha mostrado su progenitor, quien desde hace más de tres meses tuviera que ser hospitalizado tras una caída en su rancho que conllevó a una operación de las cervicales. En este tiempo, además, el reconocido cantante fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad incurable en la que el sistema inmunitario ataca parte del sistema nervioso periférico. "Muy contentos, y ha dado resultado [el tratamiento]; gracias al público por sus oraciones, por sus mensajes en las redes sociales y a toda la familia artística y todos los medios de comunicación, gracias, gracias, gracias", expresó el primogénito de Don Chente. Fernández Jr. deseó que, al igual que su padre, también se recupere pronto la actriz Carmen Salinas, quien hace unas semanas cayó en un coma producto de un derrame cerebral. "Tuve la oportunidad de coincidir en una novela [con ella], prácticamente más de 8 meses, y me trató como parte de la familia. Tengo mucha comunicación con Gustavo, su sobrino, y también dando oración porque se recupere, así como está teniendo los resultados mi padre. Va a salir bien primero Dios", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pasada semana, el conductor Juan José Origel dijo en el programa Con permiso que Fernández podría pasar las Navidades en la comodidad de su hogar —y aseguró que ya lo estaban esperando en el rancho. "Me contaron que Don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera, que para Navidad lo lleven a su casa", dijo Origel. "De ser cierto esto, el cantante seguirá con cuidados especiales pero aún así es lo que la familia espera". A inicios de mes se conoció que Don Chente había salido de terapia intensiva y que se está recuperando de manera lenta. "Ya mueve sus ojitos, la cabeza, la lengua, la verdad que estamos muy contentos por sus avances", dijo a la prensa su nieta Camila, hija de Alejandro Fernández.

