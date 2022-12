Se comprometen Vicente Fernández Jr. y Mariana González en París ¡Los detalles! Vicente Fernández Junior y Mariana González van camino al altar. Los detalles de su romántico compromiso en París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González se comprometieron en París. El cantante y empresario mexicano, hijo del legendario cantante Vicente Fernández, pronto llegará al altar. La pareja también sueña con tener un bebé. "Fue muy romántico, no me lo esperaba", dijo la empresaria mexicana a Despierta América (Univision). "Él me ha invitado varias veces a viajar pero este viaje era mi cumpleaños". Mariana revela que su pareja estuvo un poco misterioso. Le decía "te voy a llevar a un lugar", pero no le contaba a dónde. Ella le insistió que le dijera a dónde viajarían para poder escoger su ropa. Finalmente le dijo que irían a Francia. La llevó a cenar a un hermoso restaurante y ahí le pidió que fuera su esposa. Al bajar unos escalones vio "una alfombra roja con un letrero de 'Cásate conmigo', globos, flores, champaña y la torre Eiffel de espalda", recuerda Mariana González sobre este mágico momento. Vicente Fernandez Jr. y Mariana Gonzalez Padilla Credit: Instagram/@vicentefdzjr9 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias Dios por un año más de mi vida, agradecida con cada uno de sus mensajes y buenos deseos. Fue único", escribió ella en Instagram sobre su cumpleaños en París. "Gracias amor por esta gran sorpresa, eres simplemente el mejor".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se comprometen Vicente Fernández Jr. y Mariana González en París ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.