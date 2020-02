Se dio a conocer que Vicente Fernández junior se divorcia de Karina Ortegón, su tercera esposa y con quien estuvo casado por cuatro años. Tras la separación, surgieron rumores de que el motivo de la separación era las agresiones físicas y psicológicas de las que la mujer era víctima por parte del empresario. Ante ello, el también cantante enfrentó dichas acusaciones.

“A ninguna mujer le puedes poner una mano encima; más que solo para hacer caricias”, dijo Fernández junior al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “A nadie, menos a una dama, le he puesto una mano encima porque me educó mi madre. Me educó una gran madre, una gran mujer”.

Respecto a su divorcio, Fernández junior explicó las verdaderas razones por las que se vio obligado a concluir con su matrimonio y dio a conocer que los trámites correspondientes ya están en curso.

“Se abrieron las puertas para diferentes formas de manejar las agendas, los calendarios. Voy a estar, gracias a Dios, bastante ocupado”, reveló. “Tengo que hacer muchas salidas, mucha promoción. No iban a darse las condiciones como para estar pegados como pareja y antes de cometer un error o de haber una falta de mi parte o una falta de parte de ella, lo correcto y como caballero, y por la educación que me dio mi madre, lo correcto es cerrar el ciclo”.

Vicente Fernández junior aseguró que esta separación se dio en los mejores términos y el cariño que se tienen permanecerá siempre.

“Fueron cuatro años maravillosos, fueron grandes que no hubo cicatrices, no hubo heridas y que tengo los mejores recuerdos. Siempre he estado al lado de grandes damas”, mencionó. “El que no estemos juntos no quiere decir que no nos veamos con respeto. Dicen que cuando tienes amor por una persona hay que dejarla ir”.