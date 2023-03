Mira cómo quedó Vicente Fernández Jr. tras cirugía estética Vicente Fernández Jr. se hizo un cambio en el rostro y se dan detalles de su procedimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Vicente Fernández Jr. mantiene desde hace tiempo una relación sentimental con Mariana González, quien ha declarado abiertamente su gusto por realizarse cirugías estéticas para mantenerse bella. Tal parece que eso motivó al cantante para hacerse un arreglito en la nariz; de hecho, se dieron a conocer imágenes posteriores a la intervención quirúrgica realizada por el doctor Pedro Alemán Torrino. Ahora, sale a la luz el resultado del proceso con fotos del antes y después del hijo mayor del fallecido Vicente Fernández. Fue la empresaria quien dio a conocer las instantáneas donde se aprecia al famoso desayunando y con su nueva nariz. El rostro todavía luce un poco hinchado, pero se muestra tranquilo. Si bien, hay un cambio importante en el rostro del también empresario, su novia no dudó en mencionar que más que estético fue porque él tenía una afección de años debido a una fuerte caída que sufrió cuando montaba a caballo; lo cual, le ocasionaba problemas para respirar, entre otros síntomas. Mariana Gonzalez y Vicente Fernandez Jr. Mariana Gonzalez y Vicente Fernandez Jr. | Credit: David Livingston/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a explicar lo que le sucedió, como pueden ver no trae ningún derrame, ningún hematoma ni muchos menos", mencionó González en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Hace un tiempo se dio un golpe con un caballo, hace años, años, años y no se lo arregló. A veces en la noche medio roncaba, no respiraba bien". Vicente Fernandez Jr. Vicente Fernandez Jr. | Credit: Instagram/@marianagp01 La influencer dejó claro que su pareja sentimental aprovechó para hacerse un arreglito estético y su nariz ahora está más estilizada. Según se aprecia Vicente Fernández Jr. y Mariana González quedaron muy contentos con el resultado de la operación.

