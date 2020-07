Vicente Fernández Jr. se salvó de la muerte... pero tiene COVID-19 Tras enterarse que es portador de COVID-19, Vicente Fernández Jr. se encuentra en cuarentena y narra la manera inesperada cómo se enteró de su contagio. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una situación inesperada que podría haberle costado la vida a Vicente Fernández Jr., fue la causa de que descubrieran que tiene COVID-19. Ahora, el cantante detalle lo ocurrido y cómo se enteró que tenía el virus. “Estaba cenando con Mariana [González, su novia] en un restaurante y un pedazo de carne se me atoró en la garganta y me estaba ahogando. No lo pude expulsar”, explicó Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) “No tardó nada en ponerse en movimiento Mariana, junto con mis guardias, para llevarme a un hospital inmediatamente, es parte fundamental de que esté aquí ahorita, porque me comenzó a hacer falta el oxígeno”. RELACIONADO: La novia de Vicente Fernández Jr. es la Kardashian mexicana Image zoom Tras llegar al nocosomio, el primogénito de la dinastía Fernández tuvo que someterse a una prueba de COVID-19. “Al día siguiente, en la mañana, por protocolo me preguntaron si estaba de acuerdo en hacerme un examen del COVID-19 y salí positivo”, agregó. “Tomaron la opción de enviarme a casa y no había necesidad [de quedarse en un hospital] puesto que no estaba con tanta gravedad como otros pacientes”. Vicente Fernández Jr. rechazó la propuesta de que su pareja sentimental lo cuidara, debido a que ella dio negativo en la prueba y no quiso exponerla. También dio a conocer que no tuvo contacto con sus padres, Vicente Fernández y Doña Cuquita semanas atrás, lo cual, los protegió de un contagio. Ahora, está llevando a cabo la cuarentena y cuidados correspondientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy completamente solo. Yo solo me estoy preparando mis alimentos”, reveló. “Tenía como 15 o 20 días de no asistir con ellos, lo cual valió para que no hubiera un contagio. Están examinados también mis padres, bendito sea Dios, no se alcanzó a diseminar en parte de la familia porque fue muy a tiempo [cuando se lo detectaron]”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

