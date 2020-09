Los bikinazos más calientes de la nueva novia de Vicente Fernández Jr. Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Mariana González Mariana González muestra constantemente sus curvas en las redes sociales. ¡Mira sus bikinis más impactantes! Empezar galería Su relación El cantante Vicente Fernández Jr., de 56 años, y su novia Mariana González, quien es 19 años menor que él, llevan juntos un par de meses. La pareja muestra constantemente su amor en las redes sociales. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Con su suegro La mexicana compartió que recientemente conoció al padre de su novio, Vicente Fernández, y el cantante parece aprobar el nuevo amor de su hijo. 2 de 10 Applications Ver Todo Impacto en las redes Cuando no muestra su amor por su novio en las redes, Mariana exhibe sus curvas en los bikinis más diminutos.

Con su suegro La mexicana compartió que recientemente conoció al padre de su novio, Vicente Fernández, y el cantante parece aprobar el nuevo amor de su hijo. Impacto en las redes Cuando no muestra su amor por su novio en las redes, Mariana exhibe sus curvas en los bikinis más diminutos. Toda una modelo En una visita a Cancún, lució este increíble bikini en un yate. Sus vacaciones La joven parece ser una aficionada de la navegación. Aquí la vimos en otro yate en unas vacaciones en Dubai. En la puesta de sol Cualquier momento del día es bueno para hacerse una foto en bikini. Impactante selfie El bikini no se hizo solo para la play, a juzgar por esta foto. Desde todos los ángulos En cualquier lugar y cualquier ángulo es perfecto para Mariana. Su lugar favorito Ya se sabe que en el mar la vida es más sabrosa. Sin nada que ocultar Mariana ha demostrado que no tiene miedo a mostrar sus curvas.

Los bikinazos más calientes de la nueva novia de Vicente Fernández Jr.

