Vicente Fernández Jr. califica "de caricatura" la serie de su padre Vicente Fernández en Televisa Para el primogénito de Vicente Fernández la versión biográfica que presentó Televisa está plagada de mentiras e información falsa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Vicente Fernández falleciera dio los derechos para la realización de su bioserie a Caracol Televisión y Netflix. La interpretación de El charro de Huentitán quedó a cargo de Jaime Camil. Por su parte, Televisa llevó a cabo su propia serie con la vida del cantante que estaba basado en un libro titulado El último rey de Olga Wornat, donde Pablo Montero fue el protagonista. Dicha adaptación no dejó muy bien parado al representante del género ranchero y a su familia; lo cual, derivó en una demanda por parte de su viuda, María del Refugio Abarca, contra la televisora. En la mencionada producción, se aseguraba que Gerardo, el segundo de los hijos del intérprete de "El rey" controlaba los bienes de la dinastía; además, de que existía un distanciamiento entre todos los hermanos. Ahora, Vicente Fernández Jr. tacha de "caricatura" esta versión y asegura que la información presentada es completamente falsa. "No tengo que darle ninguna explicación a ningún medio de comunicación porque no se está haciendo ninguna cosa en contra de la ley. La familia está más unida que nunca. Muchos medios de comunicación se han creído la caricatura que sacó la otra televisora [Televisa]. Pero estamos para defendernos mis tres hermanos y mi madre, y estamos más unidos que nunca", aclaró Fernández Jr. al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Los tres hermanos estamos unidos con mi madre más que nunca. No se vale que se crean caricaturas y cuentos de ficción que inventaron en la otra televisora, no es posible. Pero si tienen que sacar eso para poder comer, de qué están hablando". Vicente Fernández Jr y Vicente Fernández Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vicente Fernández Jr. también dejó claro que la repartición de bienes se está llevando a cabo en la forma que su padre Vicente lo designó antes de morir.

