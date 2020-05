La novia de Vicente Fernández Jr. es la Kardashian mexicana ¿Quién la mujer que ha conquistado al primogénito de Vicente Fernández? Ella podría convertirse en la cuarta esposa de este empresario. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aún no concluye el trámite de divorcio entre Vicente Fernández Jr. y su tercera esposa, Karina Ortegón; sin embargo, eso no impidió que el primogénito del cantante haya encontrado un nuevo amor en una mujer que es conocida como la Kardashian mexicana; se llama Mariana González es divorciada, con dos hijos y tiene su propia línea de ropa. “Dentro de las situaciones y de las crisis globales que están pasando, a mi me trajo bendiciones como el estar al lado de un gran ser humano, una gran mujer, una gran madre”, reveló Fernández Jr. al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Iniciamos una relación y estoy feliz de la vida”. RELACIONADO: Vicente Fernández Jr. lucha por recuperarse de una parálisis facial Image zoom La empresaria dio a conocer cómo se conocieron e iniciaron el romance. “Tengo mi red social, él [Vicente Fernández Jr.] me mandó un mensaje y me dice que es mi súper fan. Le contesto ‘¡muchísimas gracias! ¡Besos!’”, explicó González a dicha emisión. “Después volvemos a contactarnos y me dice que ¿me da la oportunidad de decirle todo eso en persona? Y yo ‘claro que sí’. Ese día fue, me conoció, porque vivo a una hora de donde está él, y [están] muy contentos desde ese día”. Además, la mujer de 37 años de edad agregó algunos detalles sobre su romance. “Cuando empecé con él decía ‘bueno, hay que conocernos ¿qué puede pasar?’. Y cada día me he enamorado”, agregó. “Es un hombre excelente, me abre la puerta, caballeroso. Desde que despierto [tiene] un mensaje de que ‘te amo’, ‘eres la razón de existir’; me dedica canciones”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Vicente Fernández Jr. no descarta llegar al altar nuevamente con Mariana González, pese a que llevan poco tiempo de relación sentimental. “He tenido tres matrimonios, espero tener el cuarto”, confesó. “No se necesita más tiempo; yo sí estoy convencido [de casarse nuevamente]. Estoy haciendo labor para convencerla”.

