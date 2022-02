Vicente Fernández Jr. rompe el silencio sobre serie no autorizada de su padre La polémica generada sobre una bioserie de Vicente Fernández basada en un libro no autorizado por el fallecido cantante ha causado la incomodidad en su dinastía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Vicente Fernández aún vivía, se dio a conocer que la serie de televisión sobre su vida, con la que el propio cantante colaboró y cedió los derechos, había comenzado a grabarse con Jaime Camil como protagonista. Sin embargo, poco después, se anunció que Televisa haría otra emisión del tipo acerca de la historia de El Charro de Huentitán pero teniendo como base dramática el libro El último rey: la biografía no autorizada, de Olga Wornat; cuyo protagonista es Pablo Montero. La familia se había pronunciado en contra de la mencionada publicación y ahora, Vicente Fernández Jr. habla por primera vez acerca de la producción para la que su fallecido padre no dio su visto bueno. "Tenemos mucho tiempo que no vemos tele y no nos interesa verla. No tengo ningún comentario porque no tengo ninguna información. No tengo ninguna intención de hablar de algo que no sé", advirtió a los medios de comunicación. Respecto a que Pablo Montero será el protagonista de esta versión en Televisa, cuya empresa se decía era la casa profesional del intérprete de "Por tu maldito amor"; el primogénito de la dinastía Fernández también externó su punto de vista. "[Pablo Montero] es una persona que conocemos desde niño; no lo voy a negar, ni tengo porque negarlo; le deseo todo lo mejor en los proyectos que haga", mencionó. "La casa de mi padre es Tres Potrillos desde hace muchos años, más de cuarenta. La casa de mi padre es el corazón y el cariño de todo su público". Vicente Fernández Jr. y Vicente Fernández Credit: Mezcalent.com; Kevin Winter/Getty Images for LARAS SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo del representante de música ranchera también habló de la serie que avaló su padre. "Lo que se estaba preparando y está autorizado sabemos también, pero no he tenido chance [oportunidad], ni siquiera, de saber cómo va", dijo. "No son temas que tenga que ver yo, puesto que lo autorizó mi papá; él sabía todo lo que iba a expresar ahí", agregó. "Ni mi familia, ni yo pensamos que haya alguien que lo pueda representar o lo pueda [interpretar] es único e irrepetible". Este 17 de febrero de 2022, Vicente Fernández hubiera cumplido 82 años. La familia no perderá la oportunidad de recordarlo en tan importante fecha. "Lo festejamos, esperamos hacer una misa. Hay un evento charro que se va a hacer", concluyó.

