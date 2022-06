Vicente Fernández Jr. enfrenta rumores de distanciamiento entre los hermanos La verdad detrás de la familia Fernández es revelada por fin tras los rumores de conflictos entre sus miembros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Vicente Fernández, han surgido una serie de rumores en torno a su famosa dinastía. Las cuales, se acrecentaron a partir del lanzamiento de la biografía no autorizada del cantante que se produjo como bioserie. Así, se ha dicho que existe un fuerte distanciamiento entre los tres hijos del cantante, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, debido a que el segundo es quien maneja muchos de los negocios del intérprete de "El Rey". Ahora, el primogénito enfrenta todos los dimes y diretes y da a conocer cuál es la verdadera situación alrededor de su familia. "Estamos más unidos que nunca. Orgullosos de ser cómo somos, quienes somos y con un gran pilar que ha sido, es y será doña María del Refugio [Abarca] mi madre", advirtió Vicente Jr. al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Si vamos a hablar con las cartas arriba de la mesa, claro que mi parte fue y tuvo, y tenía las características, el don maravilloso que le dio Dios, pero conjuntamente con mi madre, fue el gran artista que todo el público conoció. Por eso fue que tuvieron casi 58 años de casados", mencionó. "Nosotros tenemos el mayor ejemplo tanto de mi padre como de mi madre y estamos unidos como hermanos; estamos apoyándonos todos como familia garapiñaba, porque estamos todos pegados". Familia Fernandez - Vicente Fernandez, Gerardo , Alejandro, Vicente Jr and Maria del Refugio Abarca Credit: Instagram/@_vicentefdez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El también cantante aseguró que todos están apoyándose mutuamente. "[Estamos disfrutando los éxitos de Alejandro, de Camila, de Alejandro mi sobrino, de mis hijos que han sido muy emprendedores", confesó. "Estamos muy contentos todos como familia, muy apoyados y muy unidos". Vicente Fernández Jr. reiteró que su madre Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, sigue siendo la cabeza de la familia; por ello, está a cargo de los procesos legales que entabló en contra del libro y la serie sobre la vida de Vicente Fernández que no no fue autorizada. "Es un claro ejemplo de quien fue, es y será pilar de la familia Fernández. Que, aunque no es una persona pública, salió a presentarse ante una cámara y a dar su opinión", enfatizó. "Son cuestiones que el abogado llevará en su momento todo el resultado jurídico que salió".

