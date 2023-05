Vicente Fernández Jr. da detalles de su boda con la Kardashian mexicana En diciembre de 2022, Vicente Fernández Jr. le propuso matrimonio a Mariana González; ahora, se revela cómo será la celebración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2022, Vicente Fernández Jr. le propuso matrimonio a su novia Mariana González, con quien sostiene un romance desde 2022. Ahora, revelan que se casarán en noviembre y dan detalles de los avances de la celebración. "Estamos en el banquete, las flores, invitaciones, la música", reveló la conocida como Kardashian mexicana al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Estamos muy contentos. Vamos muy adelantados. Una señorita [wedding planner] nos está haciendo el favor de encargarse de todo para que quitarnos esa preocupación", agregó. "Muy contentos. La verdad es la boda de mi sueños y [Vicente Fernández Jr.] me la está haciendo realidad" Los tortolitos están tan felices que hasta bromearon con su próximo enlace. "Estamos en sorpresa, noviembre, fin de año", dijo el cantante. "[Estamos buscando] la ropa para después de la boda", bromeó. "Es lo único que le importa a él", respondió la empresaria. "[Con los preparativos de] la luna de miel", agregó Fernández Jr. Mariana Gonzalez y Vicente Fernandez jr Credit: David Livingston/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mariana González tiene 40 años, nació en Jalisco, México. Forma parte de una familia que se dedica a la producción y venta de huevos en Tepatitlán de Morelos. Es dueña de Dashan´s Boutique, una marca de ropa de alta calidad, de la también es imagen. En otros temas, Vicente Fernández Jr. reveló que ya está en los primeros spreparativos de lo que será la serie sobre su vida, aunque espera que pronto llegue a las pantallas. "Hicieron el escrito y está en el estudio, por si se tiene que hacer una corrección. O se puede hacer más largo o quitar de lo que ya se escribió. Entonces, vamos en ese proceso apenas", concluyó.

