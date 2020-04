Vicente Fernández Jr. deja la soltería y su ex le envía un consejo a la nueva pareja Vicente Fernández Jr. reveló que su corazón ya tiene dueña y presumió a la afortunada en sus redes sociales. ¿Cuarta boda a la vista? By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A escasos dos meses de anunciar su separación de su tercera esposa, Vicente Fernández Jr. anunció que ya dejó la soltería. En una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, el cantante confesó que desde este jueves su corazón ya tiene dueña y presentó a la mujer con quien ahora está compartiendo su vida. “Hay días que pasan cosas importantes y hay días importantes en la vida como hoy. Gracias por comenzar una amistad, que tenga que llegar a donde tenga que ser”, escribió junto a una fotografía con su nueva pareja. La chica, de nombre Mariana González Padilla, agradeció el gesto copiando el mensaje en sus redes sociales “Detalles que lo dicen todo”, comentó. Pero el anuncio también llegó con un inesperado consejo para Mariana de parte de la expareja del cantante Karina Ortegón, con quien Vicente aún sigue legalmente casado. “Y para cerrar con broche de oro! Es que aún no se divorcia de mí”, comentó Ortegón en respuesta al mensaje del cantante. “Abusada mija, que no le jueguen el dedo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, este comentario rompe cualquier acuerdo a puerta cerrada al que hayan llegado los extortolitos de llevar la separación de mutuo acuerdo con madurez y respeto. Fernández y Ortegón contrajeron matrimonio en agosto del 2017 tras dos años de noviazgo. El famoso hermano menor del novio, Alejandro Fernández, fue uno de los testigos de su unión, mientras que sus padres, el legendario Vicente Fernándezy su esposa Cuquita de Fernández, brillaron por su ausencia. Advertisement

Vicente Fernández Jr. deja la soltería y su ex le envía un consejo a la nueva pareja

