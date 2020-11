Close

El día de su cumpleaños, ¡las redes se acaban a Vicente Fernandez Jr. y su explosiva novia! "A todos los que mandan los mensajes para jod-r, gracias por ocupar su tiempo en mí en vez de hacer algo de provecho", escribió el cantante para los que se burlaban de su foto de cumpleaños con su sexy y joven compañera. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Jr. no tiene ojos para otra cosa que no sea su explosiva novia, la conocida como la Kim Kardashian mexicana, Mariana González Padilla, veinte años menor que él. Image zoom Credit: Instagram La escultural modelo tiene absorto con sus curvas y su personalidad al primogénito del legendario Vicente Fernández, incluso obnubilado, a juzgar por las fotos y los comentarios que él mismo suma a las redes. “Qué feliz me tienes”, escribió bajo esta imagen donde no le cabe más amor en los ojos. Este fin de semana la pareja de tortolitos celebró el cumpleaños del cantante de la forma más romántica posible, en el enclave privilegiado de Cabo San Lucas, regalándose mimos frente a las puestas de sol y baños de espuma, como pudimos comprobar en las historias compartidas por la modelo. “Agradezco a la vida otra vuelta más al sol, a mi familia, a mis hijos, nietos y a todos los buenos comentarios, a los detractores también, por estar dándonos el tiempo de seguirme, pero a ti mi negra, Mariana, las gracias por ser mi compañera de vida, simplemente LO QUE YO SOÑÉ ❤❤” escribió bajo la romántica foto en la que su novia aparece de espaldas frente al atardecer mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Eres mi ídolo Vicente. Espero y me dejes de herencia a tu novia”, escribió un seguidor; “la importancia de ahorrar para la vejez”, comentó alguien más; “para el amor no hay edad”, concluía en cambio una mujer que les mandaba su bendición. Image zoom Credit: Instagram/@vicentefdzjr9 En el muro del Instagram de Suelta la sopa no cesaron las bromas bajo el repost de la misma foto de Vicente Fernández Jr., así que él mismo decidió pasar por el muro para dejar su propio comentario: "A todos los que mandan los mensajes para jod-r, gracias por ocupar su tiempo en mí en vez de hacer algo de provecho", escribió el cantante para los que se burlaban de su cumpleaños junto a su sexy y joven compañera.

