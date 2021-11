Vicente Fernández Jr. celebra su cumpleaños con un regalo muy especial El hijo mayor del llamado Charro de Huentitán, Vicente Fernández, está celebrando 58 años de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Debido a la delicada situación de salud de su padre, el cantante Vicente Fernández Jr., no celebró su cumpleaños con el acostumbrado y majestuoso festejo que suele preparar, sin embargo, el día de su natalicio no pasó desapercibido. Vicente recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones por sus 58 años de vida y al centro de los múltiples mensajes recibidos estuvo su novia, Mariana González Padilla, expresándole su amor. A través de una serie de publicaciones, la joven madre felicitó al hijo mayor del llamado Charro de Huentintán, Vicente Fernández, y agradeció el poder celebrar juntos un año más de vida. "Feliz cumpleaños mi vida. Un abrazo a esta persona tan increíble. Una vuelta más al sol. Mi corazón no cabe de felicidad por tenerte un año más", escribió junto a las fotografías compartidas en sus historias de Instagram. "Te deseo lo mejor del mundo, mi corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de ser un día especial, Vicente Jr. no dejó de asistir a la usual cita con su padre, quien continúa hospitalizado bajo estrictos cuidados médicos. "[Me siento] contento, agradecido con Dios y viendo el gran avance que ha tenido mi padre, pues ese es el regalo más maravilloso que puedo tener el día de mi cumpleaños", declaró el cantante a la prensa mexicana a la salida del hospital. De acuerdo al cumpleañero, el ícono mexicano de 81 años continúa recuperándose de la aparatosa caída que sufrió hace alrededor de tres meses, por la cual tuvo que ser intervenido de urgencia. Actualmente, se encuentra fuera del área de cuidados intensivos, con respiración asistida, aunque en menos proporción que hace unas semanas. "El salir del área de terapia intensiva, le ha ayudado a tener un mayor avance en la interacción y función", informó la familia en el comunicado médico más reciente. "Las sesiones de rehabilitación son generadas en forma intermitente durante el día. EL respirador únicamente con soporte mínimo, cada vez tolera más tiempo en forma espontánea. Hasta el momento continúa sin presentar eventualidades". De continuar con su mejoría, Don Vicente podría regresar a su rancho Los Tres Potrillos el próximo mes, según informes, para poder festejar la época navideña al lado de su familia. Por lo pronto, Vicente Jr., ya recibió su mejor regalo. ¡Felicidades!

