La familia responde a las especulaciones sobre el estado de Vicente Fernández Vicente Fernández Jr. desmintió las especulaciones que apuntaban a una supuesta decisión de desconectar a su padre a petición de su madre Doña Cuquita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com Vicente Fernández Jr, el hijo mayor de Vicente Fernández, salió a aclarar las especulaciones sobre la posibilidad de desconectar al cantante por petición de su esposa Doña Cuquita, porque presuntamente los médicos ya no tenían esperanzas de que mejorara su estado de salud. Ahora Fernández Jr ha desmentido estos rumores. "Son noticias de mala necesidad, nadie se desconectará, nadie tomó una decisión, estamos todos juntos como familia viendo la respuesta favorable de mi padre y afortunadamente está respondiendo bien a los tratamientos", dijo en una video compartido en Instagram. "No está sedado, reconoce perfectamente bien, hasta ahorita no tiene ninguna complicación y dentro de lo que cabe está respondiendo muy bien a su tratamiento", añadió. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com También advirtió a los fans que solo se fíen de los partes médicos y comunicados que emita la familia. "Nosotros sabemos el cariño que le tienen a mi padre y se los agradecemos en el alma", aseguró. Don Chente se encuentra ingresado hace más de dos meses luego de la caída en su rancho Los tres potrillos, que hizo que terminara operado de las cervicales. Vicente Fernández Credit: Facebook/Vicente Fernández Según el último parte médico, el intérprete mexicano "continúa en el área de terapia intensiva por el tipo de cuidados que requiere" y "se ha mantenido estable con cambios notorios en su estado neurológico, su evolución ha sido lenta pero se ha mantenido con muy discreta tendencia hacia la mejoría". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un momento se especuló de que el cantante también estaba en estado vegetativo, pero su hijo negó esta teoría. "No ha perdido la conciencia, reacciona perfectamente bien. Está haciendo sus terapias y las cosas han ido avanzando de buena manera, gracias a Dios", aseguró.

