Presentador de los Grammy manda a subir al escenario a Vicente Fernández sin saber que había muerto, ¡le llueven críticas! El presentador de los Grammy Jimmie Allen ni se dio por enterado de la muerte de Vicente Fernández en diciembre. ¡Los mexicanos no le perdonaron este error! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jimmie Allen y Vicente Fernandez Jimmie Allen y Vicente Fernández | Credit: Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy; Kevin Winter/Getty Images for LARAS Todo iba bien en el evento previo a los Premios Grammy 2022 hasta que al cantante de música country Jimmie Allen le tocó presentar el ganador a Mejor Álbum Regional Mexicano, y dejó saber delante de todos que no estaba ni enterado de que Vicente Fernández había muerto el pasado 12 de diciembre. Cuando el músico estadounidense anunció que Fernández era el ganador por su disco "A mis 80s" de esa categoría en la que también compitieron Christian Nodal, Natalia Lafourcade o Mon Laferte, se percató de que nadie se disponía a subir al escenario y dijo lo menos esperado de la noche. "Tampoco está aquí, así que… enhorabuena, hombre, es un gran honor para todos los que han ganado esta noche. Aunque no puede estar aquí, sigue siendo especial. Lo aceptaré en su nombre", dijo delante de todos en la ceremonia, un momento que muchos se han encargado de viralizar en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, algunos se han sentido insultados por el desconocimiento del músico al presentar al ícono musical que es el Charro de Huentitán. "¿Premian a Vicente Fernández y el presentador dice 'No vino'?", "Cómo que dijeron que Vicente Fernández no pudo ir a los Grammy", "Si hubiera llegado, salen soplados 😂👻👻👻👻👻", "Hubiesen puesto un mexicano a entregar el premio", "Póngale cero por brut*s a los organizadores de los Grammys 🤣🤣🤣🤣", dijeron los comentaristas. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: Mezcalent.com Fernández murió en diciembre a los 81 años en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su habitación en su rancho Los 3 potrillos, donde vivía.

