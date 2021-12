La canción que Vicente Fernández quería que todos cantáramos el día de su muerte Este video logró sacarnos las lágrimas: mira cómo hace años el cantante pidió a sus fans este favor desde el escenario, junto a un joven Alejandro que lo acompañaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mexicanísimo hasta el día de su partida: tanto así que Vicente Fernández decidió volar al cielo un día doce de diciembre, durante la gran fiesta de la Virgen de Guadalupe. Su pérdida marca el fin de una era. Atrás no solo deja al amor de su vida, su Cuquita del alma, también a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus millones de fans alrededor del mundo y un fabuloso legado musical que ha enamorado a varias generaciones. Después de una larga estancia hospitalaria tras una caída en su famoso rancho Los Tres Potrillos, Vicente Fernández falleció hoy a los 81 años. Fue el pasado mes de julio cuando el cantante se asomó a sus redes por última vez, para pedirle a la gente, siempre amable y con una sonrisa, "que dejara de preocuparse por su salud". Sus hijos Gerardo y Vicente Fernández Jr, profundamente tristes tras conocerse la noticia, avisaron de cómo sería la despedida pública de su padre: las puertas del Arena VFG de Guadalajara estarían abiertas para todo el que quisiera darle su último adiós. Ahí fue cuando recordamos que el gran Chente ya había dicho exactamente cuál era la canción que todos entonaríamos llegado el momento de la triste despedida. Fue durante un concierto, cantando junto a un joven Alejandro Fernández, en un entrañable video que hoy resurgió del baúl de los recuerdos. Alejandro Vicente Fernández Credit: LUCY NICHOLSON/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros cada vez que les pedimos", interrumpe el gran Chente para dirigirse a la audiencia desde el escenario, "pero este pedacito para mí es muy especial, creo que el día que me estén sepultando la van a cantar todo el mundo en televisión o donde quieran que estén, espero que falten muchos años todavía" dijo añadiendo varios chistes, con la gracia que le caracterizaba sobre esos escenarios en los que pasaba horas intentando cansar a su público, que nunca quería marcharse a casa. Alejandro y Vicente Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images Aquí puedes ver el divertido y especial momento que hoy logró sacarnos las lágrimas: Al observar de nuevo a estos dos grandísimos talentos juntos sobre el escenario, Alejandro junto a su padre, entendemos el porqué son una de las dinastías más admiradas y qué difícil va a ser llenar el vacío que deja el charro de Huentitán, en los escenarios y los corazones de todos los que aman su música. ¿Ya cantaste junto a él el coro de Volver, Volver?

