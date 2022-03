Hijo de Vicente Fernández asegura que su padre se manifiesta en el rancho: "Todos los días aparece" Vicente Fernández Jr. aseguró que el espíritu de su padre se les ha manifestado en el rancho Los tres potrillos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández Para la familia de Vicente Fernández, su muerte ha sido un golpe del cual aún no se han podido recuperar completamente. A cada rato uno de sus hijos, nietos o su esposa se tropieza con algún detalle que les recuerda a Don Chente. Ahora su hijo Vicente Fernández Jr aseguró que incluso el espíritu del cantante se les ha manifestado en el rancho Los tres potrillos, donde vivió los últimos años de su vida y se produjo la fatídica caída que acabó llevándolo al hospital en que murió. "Todos los días aparece la cruz que ustedes vieron en la fotografía en la cama. Es algo muy emocionante y muy gratificante saber que está la presencia de mi padre, la sentimos y estamos muy contentos por eso", dijo en el programa mexicano Ventaneando. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández "Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él, es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado". Cuando en el programa le preguntaron qué parte de la herencia le dejó su padre y si era cierto que su hermano Alejandro Fernández estaba fuera del testamento, contestó: "Me dejó lo mejor, ya lo tengo y es llevar su nombre". "Somos los que somos y estamos los que estamos, toda la familia está", aseguró. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández En otra ocasión, la viuda del cantante, Doña Cuquita, a quien le he ha sido muy difícil la partida física de su esposo, también dijo que sentía su presencia. "Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: 'No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar", le dijo a los medios de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernández falleció el pasado 12 de diciembre en el Hospital Country 2000, de Guadalajara, Jalisco, MX, tras complicaciones derivadas por una caída que sufrió en agosto en su habitación en su rancho.

