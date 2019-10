Vica Andrade se pronuncia con dolor y esperanza sobre la recaída del cáncer de su marido, Memo del Bosque La querida presentadora ha compartido unas emotivas palabras y fotografías tras anunciarse la triste noticia sobre el delicado estado de salud de su esposo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cáncer ha vuelto a la vida de Memo del Bosque, pero no ha podido acabar con las ganas de luchar de él y de su familia. Tras unos meses en los medios, su esposa Vica Andrade se ha pronunciado sobre la triste noticia que ha supuesto un duro golpe para la pareja y sus tres hijos. Con unas impactantes imágenes de los cuatro haciendo frente al difícil momento, la querida presentadora ha dejado bien claro que la batalla no está ganada y que la unión hace la fuerza. “La gratitud es infinita hacia todos los que de una u otra forma han sido parte de este proceso. Gracias por sus oraciones y buenos deseos hacia nuestra familia y en especial por la salud de Memo. Gracias por todas las recomendaciones y sugerencias. Incansablemente seguiremos buscando”, ha escrito la costarricense. Con la mejor de sus sonrisas, Memo se deja cuidar y mimar por sus hijos, el gran tesoro y mejor apoyo del famoso productor de televisión. A pesar de la enfermedad, mientras pueda y tenga fuerzas asegura que seguirá trabajando y dándolo todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sigo trabajando desde mi casa, hacemos juntas, voy y vengo”, dijo frente a los medios en una reciente salida donde se vio bastante entero. “No hagan caso a las noticias de que ya estoy casi muerto”, aclaró. Además de las sesiones de quimioterapia aseguró que está tomando medicina alternativa y que a pesar de los altibajos se mantiene firme en esta lucha. Los abrazos de su mujer y sus hijos son la mejor terapia de todas tal y como se puede apreciar en las emotivas imágenes y en sus palabras. ¡Toda nuestra fuerza y positividad compañero! Advertisement EDIT POST

