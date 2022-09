El viaje especial que ha llevado a Raúl González a ausentarse unos días de Despierta América El copresentador del programa matutino de Univision está regalándose unos días muy especiales junto a uno de los grandes amores de su vida en un destino de ensueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl González Raúl González | Credit: Mezcalent Cada vez que un conductor se ausenta varios días de la pequeña pantalla comienzan a asaltar las mismas dudas en las redes sociales: '¿por qué no está en el programa?', '¿dónde está?'. Esto es lo que ha sucedido recientemente con Raúl González, quien esta semana no se ha dejado ver conduciendo junto a Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía el show matutino de Univision Despierta América, que se transmite de lunes a viernes a las 7 a. m., hora del Este. Su ausencia no es fruto de ninguna situación imprevista, todo lo contrario. Raúl González Raúl González, conductor de Despierta América (Univision) | Credit: Mezcalent Los que siguen al carismático comunicador venezolano en Instagram, donde cuenta con algo más de 400 mil seguidores, saben que Raúl se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en España, Europa, en compañía de uno de los grandes amores de su vida: su madre. El viaje a España, de hecho, fue un regalo que quiso hacerle el conductor a su progenitora con motivo de su cumpleaños, tal y como explicó el domingo desde la citada red social. "Mi madre celebra 73 años de vida y que me la llevo a celebrar a Madrid. Será una experiencia única para ella. Ni se imagina todo lo que le espera. Te amo madre", escribió. El comunicador ha hecho cómplices a sus seguidores de algunos de los inolvidables momentos que está viviendo junto a su madre durante este viaje tan especial para ambos. Raúl González Raúl González y su madre de vacaciones en España | Credit: Instagram Raúl González Raúl González Raúl González y su madre de vacaciones en España | Credit: Instagram Raúl González Un viaje que los está llevando a recorrer diferentes rincones de España. "Seguimos celebrando el cumpleaños de mi mamá en España. Hoy a Segovia en tren", contaba hace dos días el presentador de 50 años desde su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno y otro, madre e hijo son la imagen del verdadero amor. Sigan gozando", no tardó en comentar la periodista de Univision María Antonieta Collins en su publicación.

