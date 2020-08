"Vi un OVINI", asegura Roberto Palazuelos Roberto Palazuelos sorprendió con esta fuerte declaración sobre naves de otros planetas. ¡Asegura que ha sido testigo de aterrizajes! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tal parece que esta pandemia ha sido el marco perfecto para que muchos famosos hablen a detalle de su vida privada o muestren abiertamente su intimidad; pero también, les ha permitido dar a conocer algunas posturas consideradas polémicas respecto a diversos temas. Ahora, Roberto Palazuelos se coloca en el ojo del huracán al asegurar que existen los OVNIS. “Tepoztlán [México] es un lugar maravilloso, donde vi un OVNI en 1993”, reveló Palazuelos en el un live para el canal de YouTube En el baño tv. “Decidí comprar ese terreno ahí”. RELACIONADO: Luis Miguel "no tenía ni ropa" cuando era niño asegura Roberto Palazuelos Image zoom Mezcalent.com El actor dio a conocer más detalles de su experiencia con este tipo de objetos voladores no identificado; asegura que sabe donde se localiza la base intergaláctica porque ha sido testigo presencial. “En Tepoztlán existe una parte subterránea OVNI”, agregó. “La base está detrás de la montaña de Amatlán. Los he visto bajar. Además, no fue una locura mía porque había mucha gente conmigo que los vio”. Image zoom Victor Chavez/WireImage El también empresario dio a conocer las razones por la que cree que naves de otros planetas han encontrado en esa región mexicana un sitio para concentrarse. “Ellos tienen una tecnología en la que cuando llegan a la tierra como que abren un túnel ahí y se bajan. Por eso es que hay tantos OVNIS en Tepoztlán”, explicó. “Aparte hay otro factor poderoso: existe una energía muy poderosa dentro de las montañas porque tienen mucho cobre por dentro; es por eso, es que la gente de ahí se mantiene más joven”. https://www.instagram.com/tv/CEW8bL3FwH0/?utm_source=ig_embed SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En lo que refiere a su aspecto personal, Roberto Palazuelos confesó que disfruta su soltería y pretende mantenerse así por siempre. “Estuve en pareja 13 años, casado. Me divorcié y tengo cuatro años divorciado, y, la verdad, estoy disfrutando mucho mi vida; estoy disfrutando mucho el poder viajar a donde quiera. Estoy recordando las cosas que me gustaban de adolescente que dejé de hacer. Estoy disfrutándome mucho”, confesó. “En lo personal siento que no me volvería a casar”.

