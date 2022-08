Jennifer Lopez escoge un espectacular vestido de novia de Ralph Lauren para su boda con Ben Affleck en Georgia Jennifer Lopez optó por un bello diseño de Ralph Lauren para su vestido de novia en la celebración de su boda con Ben Affleck en Georgia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron su boda este fin de semana en una exclusiva mansión de una isla en Georgia, rodeados de familiares y amigos cercanos. Para la ceremonia del sábado, la novia recurrió al equipo de Ralph Lauren para diseñar un vestido que fue creado totalmente al más puro estilo JLo. En las fotos se puede ver que el llamativo diseño presentaba unas mangas japonesas, un escote abierto en la espalda y una cola fluida con detalles de volantes. La artista remató su look de novia con un espectacular velo transparente que le aportó un toque muy elegante. Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Steve Granitz/FilmMagic Por su parte, Affleck lució chaqueta de esmoquin blanca con pantalones negros y un corbatín clásico. Los invitados también fueron fotografiados vestidos completamente de blanco en el lujoso evento organizado en la propiedad de 87 acres que tiene el actor en las afueras de Savannah, Georgia. La mansión cuenta con tres casas, acceso al río y un complejo de muelles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la boda que tuvo lugar en Las Vegas en pasado mes de julio, la cantante también lució dos bonitos vestidos de novia, uno de ellos perteneció a "una vieja película" y se trata de un modelo brocado sin mangas, de corte princesa y largo hasta los pies. "He tenido este vestido por tantos años, lo estaba guardando, guardando, guardando y ahora lo llevo en mi boda", compartió la artista después del enlace. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Instagram En esta ocasión, los recién casados trataron de mantener su celebración lo más íntima posible sin acceso de ningún tipo a la prensa con el fin de vivir una boda en la más estricta intimidad. Se trata de su segunda unión matrimonial después de su boda de Las Vegas, pero ahora tocaba disfrutar con amigos y familia y tampoco publicaron nada en sus redes sociales.

