¿Quién luce mejor vestida de novia Geraldine Bazán o Irina Baeva? Para cerrar el año, Irina Baeva posó vestida de novia; ahora, Geraldine Bazán inició este 2020 mostrando hermosos atuendos para el día más esperado por las mujeres. ¡Descubre cómo lucen! By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 9 de diciembre, Irina Baeva, la actual novia de Gabriel Soto, dio a conocer imágenes donde aparece vestida de novia. Ahora, Geraldine Bazán, la exesposa del actor, también posó ataviada con este tipo de atuendo y dio a conocer las respectivas fotografías. A su juicio. ¿Quién luce mejor vestida de novia? RELACIONADO: Mira el mensaje que le envió Irina Baeva a Geraldine Bazán en este año nuevo Image zoom En las instantáneas de la actriz de origen ruso, se le puede apreciar portando un vestido strapless con una falda corte A de varias capas con gruesas líneas como detalle. Muestra el cabello suelto con una tiara sencilla en la cabeza. “Me moría por mostrarles esta sorpresa!”, escribió Baeva en su cuenta de Instagram para acompañar dichas imágenes. ”Terminando el año con esta portada de Estilo DF, el bello resultado del trabajo de un gran equipo. Por su parte, la intérprete de Verónica en la teleserie Dueños del Paraíso, utilizó un primer traje de novia con un amplio escote en la espalda. El pelo lo tiene suelto con un amplio broche de pedrería deteniéndolo. Aprovechó para dar a conocer a los autores de este glamouroso look y les agradeció en un primer mensaje. “Pues ya salió [la respectiva revista]!!! Después de muchos meses esperándola!!!”, mencionó Bazán en su cuenta de Instagram. “Gracias a todo el equipo!!!”. Como segundo atuendo, la actriz tiene un vestido sin mangas con falda de encaje en corte A y ornamentos de flores en el mismo tono. En la cabeza lleva un velo y carga un ramo compuesto con rosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como se puede apreciar, Irina Baeva cerró el año vestida de novia ¿acaso es un sueño que quiere hacer realidad pronto? Mientras que Geraldine Bazán inicia este 2020 ataviada también de novia ¿querrá repetir la experiencia de una segunda boda? Solo el tiempo lo dirá. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Quién luce mejor vestida de novia Geraldine Bazán o Irina Baeva?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.