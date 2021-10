Verónica Toussaint revela en su programa que padece cáncer de mama La actriz y presentadora mexicana Verónica Toussaint reveló en su programa ¡Qué chulada! (Imagen Televisión) que padece cáncer de mama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Toussaint Verónica Toussaint | Credit: Pedro Martin Gonzalez Castillo/Getty Images La actriz y presentadora mexicana Verónica Toussaint reveló en su programa ¡Qué chulada! (Imagen Televisión) que padece cáncer de mama. "Llega el mes de octubre, el mes rosa, nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la mastografía y que debemos checarnos, pero nadie te prepara cuando te dicen 'tienes cáncer'. Esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo con ustedes, es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita", dijo Toussaint en plena transmisión del programa que conduce junto a Mariana H y Annie Barrios. La mexicana de 45 años admitió que está siendo un momento difícil para ella y su familia, pero que confía en que va a poder enfrentarlo de la mejor manera. "Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera", sostuvo. También exhortó a todas las mujeres a que se examinen frecuentemente para poder detectar la enfermedad cuanto antes. "Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es solo una campaña de salud, es una realidad mucho más común de lo que imaginamos, el porcentaje de personas que se hacen mastografías lamentablemente es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas", dijo. Verónica Toussaint Verónica Toussaint | Credit: Pedro Martin Gonzalez Castillo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A título personal, estar aquí todos los días con el apoyo de mis compañeras y de mis compañeros que hacen este programa, hacen que el proceso sea mucho más luminoso, así que es muy difícil dar esta noticia aquí en vivo, en frente de compañeros que tampoco sabían la noticia, pero para mí es importante que sepan que lo que estoy pasando", sostuvo. "Lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos. Gracias a todos por darme esta energía y esta luz que estoy necesitando", finalizó la conductora.

