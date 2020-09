Verónica Montes habla abiertarmente de su mala experiencia con los implantes de seno para salvar vidas Verónica Montes no teme a las críticas por revelar su situación personal porque para ella lo importante es "que tengan cuidado". Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Verónica Montes reveló abiertamente los conflictos por los que atravesó tras haberse realizado implantes de seno. Ahora, se ha convertido en una vocera que busca dar a conocer los peligros a los que pueden enfrentarse. “Quise hacerlo porque hay chicas, hay mujeres en sí, que por cualquier detalle no se van a checar. Entonces quise ponerlo [este tema] para poder ayudar y que se den cuenta de cualquier detallito que te duela, que sientas raro [tienes que] ir a checarte”, mencionó Montes a People en Español. “Avisar a las mujeres que te puede pasar, por lo menos que me pasó a mí, para que tengan cuidado”. RELACIONADO: Verónica Montes se quita los implantes de seno Image zoom Mezcalent Tomar la decisión de hacer público su caso no fue fácil, pero para la actriz fue más importante ayudar. Eso no implica que promueva no utilizar implantes porque de hecho “en el momento que me los quise poner me encantaban”. Lo único que busca es prevenir consecuencias mayores. “Recibí muchísimos comentarios y me sentí bien al haber compartir esto con todos, porque lo que a mí me pasó y lo que yo viví me dolía mucho. Creo que lo mejor que uno puede hacer es compartir las cosas para poder avisar a la gente lo que puede pasar, sea con esto o con otra cosa”, agregó. “Es algo que tenía que compartir, no importaba si me atacaban o si apreciaban que les haya contado esto. Simplemente, quería ayudar y quería compartirles lo que me había pasado para que no les pase a nadie más”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Lizbeth Álvarez en la teleserie La piloto se confiesa feliz porque está debutando en el doblaje tras haber encarnado el rol de Piernanda en la película animada Trolls 2 World Tour. Revela que tomó clases especiales para hacer un buen trabajo y “es algo que siempre quise hacer”; además, tuvo que sortear varios retos. “Fue muy emocionante porque es mi primer doblaje”, comentó. “Piernanda es un personaje muy alegre, muy tierna, que siempre ve el lado positivo de todo; siempre está contenta y emocionada. De hecho, cuando se emociona mucho sus piernas se alargan y llega a ser la troll más grande, entonces, es muy chistoso”. Verónica Montes protagonizó una película que está próxima a estrenarse y está en espera de iniciar las grabaciones de una serie de televisión.

