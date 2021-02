Close

Verónica Montes revela que una dolencia en los senos ha modificado su apariencia La guapísima actriz peruana de exitosas telenovelas como Papá a toda madre y El señor de los cielos habló del drama que está viviendo tras hacerse un implante de senos años atrás. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz peruana Verónica Montes reveló que está enfrentando problemas de salud que han modificado su aspecto físico. La villana de la exitosa telenovela de Televisa Papá a toda madre (Univision) y una de las estrellas en El señor de los cielos (Telemundo), compartió fotografías del antes y después en sus redes sociales en las que se aprecia cómo ha cambiado debido a que está reteniendo líquidos. Montes dijo que se siente cansada la mayoría del tiempo y que esto le ha impedido continuar con su rutina de ejercicios. "Tengo la prolactina alta, es una hormona que estimula la mama para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando. Y eso hace que retenga demasiado líquido y también que siempre esté cansada sin fuerzas de hacer nada. Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que me levanto muy, muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo y últimamente no he podido", escribió en su cuenta de Instagram. "También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo", agregó la artista de 30 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Lizbeth Álvarez en la teleserie La piloto también agradeció a sus seguidores los mensajes de apoyo y su interés en su salud. Afirmó que ya empezó su tratamiento para retornar a la normalidad. En julio del año pasado, Montés compartió con sus seguidores a través de Instagram el motivo que la llevó a tomar la decisión de extirparse los implantes de seno. "Cuando llegó el momento de cambiar los antiguos implantes y poner unos nuevos, mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos por unos hipoalergénicos, pero estos se pegaban a mis músculos y me causaban muchísimo dolor con ciertos movimientos", contó. "Después de dos intervenciones médicas fallidas, me di cuenta de que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él y decidí escucharlo y solucionar mi tema de salud", agregó.

