Hallan muerta a una reconocida actriz española que fue chica Almodóvar La querida actriz española Verónica Forqué, de 66 años y con una larga carrera cinematográfica que incluye su participación en cintas de Pedro Almodóvar, fue encontrada muerta en su casa de Madrid este lunes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Forqué Verónica Forqué | Credit: Pablo Cuadra/Getty Images La querida actriz española Verónica Forqué fue encontrada muerta en su casa de Madrid en la mañana de este lunes por los servicios de urgencia de la capital española tras recibir una llamada de alerta, según informaron medios como los diarioes El Mundo y El País. La Policía Nacional confirmó a El País que la actriz de 66 años, quien había explicado en el pasado que había sufrido fuertes episodios de depresión, se habría quitado la vida. Según la información difundida, una persona llamó al teléfono de emergencias para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Cuando el personal de emergencias llegó al lugar, Forqué ya había fallecido. La actriz, quien además estudió algunos años la carrera de Psicología, habló en más de una ocasión de sus problemas depresivos. Recientemente los espectadores de Televisión Española la vieron abandonar el reality MasterChef Celebrity 6, donde participaba junto a otras personalidades como el cantante cubano Yotuel o la actriz Victoria Abril, alegando que estaba agotada. Esta fue la última vez que se la vio en la pantalla chica. "Mi cuerpo dijo basta", dijo en un mensaje de voz enviado a uno de los jueces del concurso, el chef Pepe Rodríguez, que difundió el programa. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada". "He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", indicó. Nacida el 1 de diciembre de 1955 en Madrid, desde muy joven Farqué llegó al mundo de la actuación participando en filmes de su propio padre, el productor y director José María Forqué. Aunque participó de varias producciones antes, fue en 1984 cuando alcanza gran popularidad en España con la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, con quien además luego trabajó en Matador y Kika. "El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica", comunicó la productora de Almodóvar tras conocerse el fallecimiento. Su hermosa figura, sus atractivos ojos azules y su dulce voz la hicieron ser una de las actrices más codiciadas del panorama audiovisual español, particularmente en los años ochenta y noventa. Son conocidas sus actuaciones en filmes como Bajarse al moro, de Fernando Colomo; Sé infiel y no mires con quién o El año de las luces, de Fernando Trueba, película esta última con la que ganó su primer Goya como actriz de reparto en 1986. Luego vendrían otros tres premios Goya, hasta el punto de poseer el récord de mayor número de Goya junto a la actriz Carmen Maura. La gran lista de sus apariciones en películas la integrarán también las cintas A mil kilómetros de la Navidad, de Álvaro Fernández Armero, y Espejo, espejo, de Marc Crehuet, filmes que se estrenarán próximamente. También la audiencia disfrutó de sus apariciones en series de televisión como, entre otras, Ramón y Cajal (1982), El jardín de Venus (1983) o Platos rotos (1988). Forqué además participó en la octava temporada de la popular serie de comedia La que se avecina, entre 2014 y 2015. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Forqué le sobrevive su hija, la artista María Clara Iborra Forqué, fruto de su relación con el director Manuel Iborra, de quién se separó en 2014. La noticia del fallecimiento de la actriz ha generado una catarata de reacciones en las redes, en las que compañeros han expresado su dolor por lo ocurrido y han recordado a la actriz. "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. DEP", escribió el actor Antonio Banderas en Twitter. Por su parte, el director Álex de la Iglesia escribió en la misma red social: "Un abrazo gigantesco a la familia y amigos que somos todo el cine español. Es angustioso". Junto a una foto juntos en un globo durante la grabación de Masterchef, Yotuel recordó en Instagram que en ese momento Forqué le comentó lo "linda" que se veía la vida desde esa altura. "Sigue volando campeona", escribió el artista. "Dios, cuídala mucho mucho".

