Verónica del Castillo terminó con su novio luego de regresar el anillo de compromiso ¿Qué orilló a Verónica del Castillo a terminar un romance que la tenía muy contenta e ilusionada, tal como lo había mencionado? La conductora lo explica. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El año pasado, Verónica del Castillo presumió muy orgullosa que mantenía un romance con un abogado de nombre Edgar Raúl García García. Incluso, aseguró estar muy enamorada y su novio ya formaba parte de los eventos familiares. Sin embargo, el pasado mes de mayo dio a conocer que había terminado la relación sentimental. Además, confiesa que regresó el anillo de compromiso que su expareja le dio. “Terminé una relación, regresé un anillo de compromiso. Estaba contenta, estaba ilusionada, pero, de repente, ha cosas que dices ‘no hay afinidad’. Entonces, más vale ser honesta”, reveló Del Castillo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Hay cosas que dices ‘con esto sí puedo negociar”. RELACIONADO: Verónica del Castillo ya tiene nuevo galán y se muestra muy feliz Image zoom Mezcalent La periodista advirtió que “estoy muy acostumbrada a ser muy independiente” y no quiere volver a casarse; lo cual, fue un factor determinante en la ruptura. Eso sí, dejó claro que le parece de muy mal gusto quedarse con el anillo porque “si rompes el compromiso hay que regresarlo”. “Dos personas controladoras no funcionan. Una tiene que ceder y la otra no. De repente teníamos actitudes de control ambos. De repente, un poquito de celos”, confesó. “Él sabía muy claro que no me quería casar, se lo dije desde el día uno. Sin embargo, quisimos marcarlo con un anillo de compromiso. Pero esas eran las cosas que no son negociables en mi caso. Por supuesto, que tienes miedo a perder tu libertad, tu individualidad, pero cuando es la persona indicada, todos esos miedos se esfuman inmediatamente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por otro lado, Verónica aclaró que su hermana Kate del Castillo no mantiene un romance con el actor Tiago Correa, tal como se ha mencionado. Asegura que únicamente son grandes amigos. “Le pregunté, le dije ‘oye me gusta ese muchachito [Tiago Correa] para ti. Me gusta como de cuñis [cuñado]”, relató. “Pero [Kate] me dijo ‘no. Somos súper amigos’".

