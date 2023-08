Verónica del Castillo reacciona a rumores de que su padre Eric del Castillo sufre demencia senil Tras un incidente ocurrido con Eric del Castillo, se encendieron las alarmas asegurando que el actor sufría demencia senil ¿qué le ocurre? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras un encuentro con su hija Kate del Castillo, a quien supuestamente no reconoció, Eric del Castillo se ha convertido en motivo de especulación, debido a que se ha señalado que el actor padece demencia senil. Cabe recordar que el intérprete del Padre David en la telenovela Mi secreto cumplió 89 años el pasado 22 de julio. "No sé de dónde sacaron eso. Él se encuentra demasiado bien de salud", mencionó Verónica del Castillo, hija del histrión al diario mexicano El Universal. "Ayer fui a una alfombra roja con mi doctor, que también atiende a mi papá y él dio fe de su buena salud". La conductora dio a conocer que cuida de su padre con tratamientos alternativos que lo ayudan, justamente, a mantener una buena memoria y estar sano. Incluso, su madre Kate Trillo también utiliza este tipo de métodos para estar sana. "Afortunadamente se deja guiar y hace todo lo que le digo, por ejemplo, se toma el oxígeno líquido y gracias a eso [mi papá] y a mi mamá no les ha dado COVID-19 o influenza", advirtió. "Se toman todos los suplementos que les compro. Él se deja todo, es que cuando hay fe e intención, pues funciona más". Eric y Verónica del Castillo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verónica del Castillo fue enfática al asegurar que su padre está muy bien de sus facultades cerebrales; de hecho, formará parte del elenco de la nueva versión de la telenovela El maleficio, justamente porque su estado de salud es óptimo. Incluso, dejó claro que Eric del Castillo no ha desarrollado enfermedades como la diabetes o hipertensión; por el contrario, tiene una buena salud considerando su edad.

