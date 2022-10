Verónica del Castillo presume su nuevo romance La comunicadora Verónica del Castillo revela que ha encontrado el amor en su nueva pareja sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras algún tiempo de estar soltera, Verónica del Castillo asegura haber encontrado el amor verdadero en René de la Parra, un agente de bienes raíces que está jubilado de Estados Unidos. Fue la comunicadora quien reveló que lo conoció cuando él salía con la actriz Alma Cero y, justamente, tras el término de ese romance, se acercó a ella para solicitarle su ayuda y así se dio el flechazo. "Termina una relación; a los dos meses me busca y le digo 'salúdame a tu novia; súper divertida'. Me dice 'ya no hay relación'. Así es como viene conmigo a terapia; empiezo con él, lo ayudé, le hice un divorcio energético, que es una de las terapias que hago", relató Del Castillo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo ayudo a superar ese duelo; si estaba muy lastimado muy dolido, la verdad. Porque creo que estaba muy enamorado". La relación entre la periodista y este hombre es tan seria que ahora comparten el mismo hogar; además, convive con la familia e incluso asiste a reuniones familiares. "La verdad es que ya estamos viviendo juntos", reveló. Verónica del Castillo Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dije '¿lo voy a volver a vivir con alguien?'; 'Que flojera me dan las chavas que van al gimnasio y desayunan, cenan y comen, y todo ¿con el galán al lado? ¡Qué flojera!' Es justo lo que estoy haciendo", continuó. "Mi papá [Eric del Castillo] lo ama. Estamos pensando pasar Navidad juntos en Los Ángeles. Mi hermana [Kate del Castillo] me dice '¡qué bombonazo! ¿De dónde lo sacaste? ¿Tinder?'; le digo 'no, yo no hago esas cosas'. Me lo mandó el universo de allá arriba". Ahora, Verónica del Castillo no solo presume su amor, también está disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal.

