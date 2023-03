Verónica del Castillo revela que Rebecca Jones le pidió ayuda pocos meses antes de su muerte La conductora mexicana compartió algunos detalles hasta ahora no revelados sobre la lucha que mantuvo la actriz mexicana contra su enfermedad que generaron mucha polémica en las redes sociales. "Ni sus allegados han dado tanto detalle". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica del Castillo Rebecca Jones; Verónica del Castillo | Credit: Mezcalent (x2) Las redes sociales se llenaron este miércoles de emotivos mensajes de despedida para Rebecca Jones, quien murió a los 65 años. "Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida", informó su agencia de representación, Prensa Danna. Uno de los mensajes de la comunidad artística que más dio de qué hablar fue el que publicó la periodista mexicana Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo. La conductora de televisión y vocera de Neuro Abundancia, Milagros y Wellness reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la lucha que mantuvo Rebecca contra su enfermedad. "Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital", comenzó compartiendo. "Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. Gracias x recordarnos vivir al máximo el HOY", escribió. Su mensaje generó al instante cientos de críticas, incluso del gremio artístico, que calificaron de "pésimo gusto" su mensaje por revelar detalles tan íntimos. Rebecca Jones Rebecca Jones | Credit: Mezcalent "Demasiada información y en mi humilde opinión de pésimo gusto", comentó Beatriz Morayra, actriz mexicana de telenovelas como Mi corazón es tuyo y ¿Qué le pasa a mi familia? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pensé que era broma y no. Qué terrible manera de hacer promoción", escribió por su parte la artista Cristina Eustace, quien participó en la primera edición de La casa de los famosos. "¿Por qué das tanta información sobre su enfermedad? Ni sus allegados han dado tanto detalle", se puede leer en otro de los incontables comentarios que invadieron su publicación.

