Hermana de Kate del Castillo es hospitalizada de emergencia Verónica del Castillo fue llevada a un sanatorio de la Ciudad de México y se le reportaba en condición grave. Se ha señalado que es a causa de COVID-19, debido a que se ha pronunciado de las vacunas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por la mañana de este jueves 10 de febrero de 2022, diversos medios mexicanos reportaron que Verónica del Castillo había sido hospitalizada de emergencia tras sufrir complicaciones con COVID-19. Llamó la atención porque la comunicadora se ha pronunciado en contra de las vacunas. Sin embargo, la periodista se encargó de terminar con las especulaciones. "Ya van dos periodistas que me buscan creyendo que tengo COVID y quiero desmentirlo, y comentar que gracias a Dios, y al oxígeno líquido, no fue maligno", aclaró Del Castillo en su cuenta de Instagram. "Ayer me practicaron cirugía para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo. Nunca me habían tratado tan bien en un hospital como la Fundación de Cáncer de mama. Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia. Me tarde dos años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12 centímetros". Acompañó el mensaje con diversas imágenes donde se le ve en una habitación del nosocomio acompaña de su hijo y padres. "Es admirable que este hospital permaneció abierto durante la pandemia a pesar de la crisis financiera y continuaron brindando apoyo gratuito a mujeres de bajos recursos. Gracias querido oncólogo Felipe por esta extraordinaria cirugía (amé mi cicatriz)". Verónica Del Castillo y Kate del Castillo Credit: Agencia México; John Parra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También envío un mensaje a su hermana. "Gracias por tus flores Kate del Castillo". Y aprovechó para incluir otra instantánea del tumor que le fue extirpado para evitar rumores de que tenía otra afección. "Perdón lo gráfico de la última foto donde muestro tumor", concluyó. De momento, Verónica del Castillo permanecerá unos días en el hospital de la Ciudad de México, donde está internada, mientras se recupera de la intervención quirúrgica.

