¿Verónica Castro y Maradona tuvieron un romance? La actriz lo cuenta todo Es bien sabido el amor que Diego Armando Maradona le tenía a Verónica Castro; incluso, fueron captados juntos en diversas ocasiones ¿mantuvieron una relación sentimental? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras la muerte de Diego Armando Maradona, se han dado a conocer diversos detalles de su vida personal. Uno de ellos, fue el amor que le profesaba a Verónica Castro tras conocerla por su protagónico en la telenovela Los ricos también lloran. Incluso, se reveló que el futbolista hizo todo por conocerla; lo cual, desató rumores de un romance entre ambos. La actriz revela cuál fue la verdadera relación que mantuvo con el jugador. RELACIONADO: Muere Diego Armando Maradona. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los detalles aquí Image zoom Credit: Mezcalent “Nos conocimos [Maradona y yo] en México primero. Me mandó a llamar”, reveló Castro al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Era una admiración mutua y a lo mejor un gusto mutuo también porque estaba guapo, guapo. Estábamos jovencitos los dos y estábamos lindos. Y yo sola siempre. Dije ‘bueno, no estaría mal’ [un romance] pero ni siquiera se me ocurrió y a él menos. Nunca me invitó ni a salir, ni a tomar, ni una copa, ni un café, ni una comida, nada. De lo más respetuoso, de lo más amoroso”. Image zoom Credit: Marcelo Endelli/Getty Images La también cantante mantuvo una buena amistad con el deportista y su familia; así como su hijo Cristian Castro, quien pasaba temporadas en su casa cuando estaba en Argentina. Eso sí, la intérprete de “Macumba” confesó que no hubiera rechazado una relación sentimental con Diego Armando Maradona si hubiese habido alguna oportunidad. “De eso a que haya habido otra cosa, no. Él me gustaba, pues sí. Yo le gustaba, a lo mejor también, pero nada más”, comentó. “Creo que si [lo hubiera aceptado en un romance]. No puedo decir mentiras, si me gustaba, era mi tipo”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras anunciar su retiro, Verónica Castro retoma su carrera profesional al interpretar el rol de una abuela en la película Dime cuando tú; en la cual, su hijo menor, Michel, debuta como director de fotografía. La cinta se estrena el próximo 25 de diciembre en México.

