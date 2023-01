Se revela que Verónica Castro y Lucía Méndez ¡sí son amigas! Tras décadas de una rivalidad entre Verónica Castro y Lucía Méndez; ahora sorprende que se dé a conocer que en realidad mantienen una amistad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante décadas, ha sido de dominio público que existe una enemistad entre Verónica Castro y Lucía Méndez, ambas fueron grandes estrellas de las telenovelas. De hecho, no se ha logrado, hasta la fecha, reunirlas en un proyecto profesional; por lo que se creía que era debido, justamente, a que no tenían ningún tipo de relación afectiva. Ahora, se da a conocer que en realidad ambas actrices mantienen una amistad. "[Verónica Castro y Lucía Méndez] han tenido sus reuniones aparte, han tenido una amistad", reveló José Alberto El güero Castro; hermano de la primera, a los medios de comunicación. "No creo que sea necesario sacarlo a la pantalla". Respecto a la posibilidad de que ambas estén en un reality show, el productor de televisión la descartó por completo; incluso, dudó formar parte de un proyecto con ambas famosas. "A lo mejor por morbo podría ser interesante, pero no creo que se dé", confesó. "No [lo produciría], habría favoritismo". José Alberto Castro también habló sobre la probable participación de Verónica Castro en el reality Siempre reinas como suplente de Lucía Méndez, quien salió del proyecto tras tener conflictos con sus otras colegas participantes de dicha emisión, debido a que está en busca de un proyecto que realmente le apasione tal como lo ha demostrado con las películas que ha realizado a últimas fechas Dime cuando tú y Cuando sea joven. Verónica Castro y Lucía Méndez Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No creo que lo haría. La verdad no creo que lo haga, es un reality curioso y divertido, pero Verónica no creo que lo hiciera", advirtió. "Ha estado mucho a la espera; siempre ha estado pendiente de si hay algún proyecto interesante para ella".

