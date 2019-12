¡Verónica Castro vuelve al cine! Este es el jugoso proyecto en el que la veremos de regreso a la pantalla grande ¡Confirmado! La veterana actriz protagoniza una nueva cinta junto a compañeros como Alejandra Barros y Eduardo Santamarina. Este es su esperado proyecto con el que regresa con fuerza. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos meses, Verónica Castro nos dejaba muy tristes al anunciar su retiro de los escenarios tras el escándalo vivido con Yolanda Andrade. Sin embargo, parece que sus fans volverán a disfrutarla en la pantalla grande ya que la actriz tiene un proyecto nuevo en el que nos deleitará como siempre con su arte y talento. Ha sido el actor Manuel el Flaco Ibáñez a quien se le ha escapado la primicia en el programa De primera mano. Sin quererlo nos confirmó que acaban de terminar el rodaje de Miss Granny, la más reciente película del cineasta Raúl Martínez, en la que además de Castro también participan Eduardo Santamarina y Alejandra Barros, entre otros. El nuevo filme de Martínez está basado en la cinta coreana que cuenta la vida de una mujer de la tercera edad que cambiará su apariencia y sus datos personales para lucir más joven y lanzarse en busca de la felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Con Verónica siempre es un placer trabajar”, reconoció el Flaco, quien se negó a entrar en más detalles sobre su compañera y su supuesto retiro. Se trata de la primera película de la querida artista desde que hiciera Dios se lo pague, hace la friolera de veintinueve años. En este 2019 también participó en otro rodaje, el de Más que mil palabras, cinta que se encuentra actualmente en posproducción para más pronto que tarde llegar a la cartelera mexicana. Siempre es una buena noticia tener a Verónica de regreso en el teatro, el cine o la televisión. Advertisement

