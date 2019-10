Verónica Castro reaparece por primera vez tras el escándalo de Yolanda Andrade y sorprende con su imagen Después de anunciar su retiro, la madre de Cristian Castro se ha dejado ver públicamente con una imagen muy diferente a lo habitual. Así luce la actriz mexicana. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido las semanas más difíciles de su vida pero Verónica Castro empieza a recuperarse. Tras anunciar su retiro como resultado del escándalo mediático vivido con Yolanda Andrade, la actriz ha reaparecido por primera vez y ha sorprendido con su físico. Lo ha hecho a través de las redes sociales de su nieta, Rafaela. Junto a la hija de Cristian Castro, la primera dama de la actuación se ha dejado ver en la piscina y sin una gota de maquillaje, demostrando que a sus 66 años luce de lo más bien. La chiquitina es uno de los grandes consuelos de Verónica en estos difíciles momentos. Las instantáneas muestran a abuela y nieta pasándoselo en grande y compartiendo una gran complicidad. En el escrito, la pequeñina dedica estas preciosas palabras a la veterana. “Terapia de amor para mi abuela”, dice el tierno mensaje. Se trata de la primera aparición de la también cantante después de que la presentadora Yolanda Andrade hiciera pública una supuesta boda con ella hace ya unos cuantos años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aturdida ante todo lo acontecido después y el revuelo en los medios, Verónica anunciaba a través de Instagram que se retiraba de la escena pública. A pesar de haber mostrado su duelo en redes por la muerte de José José y publicar varios videos de Cristian cantando con el artista, no la habíamos vuelto a ver. Parece que con el paso del tiempo es cierto aquello de que llega la calma y las cosas se ponen en su sitio. Ahora lo que nos gustaría es verla nuevamente pero delante de la pantalla y deleitándonos con alguno de sus maravillosos trabajos. ¿Será? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Verónica Castro reaparece por primera vez tras el escándalo de Yolanda Andrade y sorprende con su imagen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.