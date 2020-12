Close

Verónica Castro asegura que la pandemia le trajo la vejez Verónica Castro revela que los estragos que le trajo la pandemia a su vida fueron poco favorables. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el anuncio de su retiro, que dio hace un tiempo, Verónica Castro regresa a la actuación en una película que lleva por nombre Dime cuando tú. Gracias a su participación en este filme, la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran descubrió que la pandemia le trajo añitos de más. RELACIONADO: ¿Verónica Castro y Maradona tuvieron un romance? La actriz lo cuenta todo Image zoom Credit: Pedro Gonzalez Castillo/Getty Images “Me sentía muy vieja con el personaje. Esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas [para parecer más vieja]”, explicó Castro a los medios de comunicación. “Pero mírenme ahora, no necesitaré ni pelucas, ni arrugas, ni nada. Así me trajo la pandemia [bromeó]”. Image zoom Credit: MEZCALENT.COM Respecto a su decisión de volver a los sets, la también cantante advirtió que se trata de una excepción porque Michelle Castro debuta en esta cinta como director de fotografía; por lo tanto, quería estar presente en un proyecto tan importante para la carrera de su hijo menor. Además, de que “amo mi trabajo”. “Regresar ha sido maravilloso”, agregó. “Me sentí muy contenta por encontrar a mis compañeros de antes, mezclados con los compañeros de ahora”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verónica Castro reveló que el director, Gerardo Gatica, es un buen amigo de su Michel desde hace muchos años; lo cual, contribuyó en su deseo de participar en esta película porque “me agarraron entre los dos” para convencerla; incluso, considera que este personaje de una abuela anciana representó todo un reto. La intérprete de “Macumba”, quiso aprovechar para apoyar a todo el equipo en diferentes sentidos. “Si de algo sirvo para estar cerca de ellos, para darles un consejo, darles ánimo, apoyarlos, lo haré”, mencionó. “Porque es gente que conozco, como Gatica”.

