Verónica Castro revela cómo Cristian toma las críticas por su aspecto

La actriz asegura que al intérprete de "Azul" no le molesta lo que piensen de él, mientras esté contento. "Me dice 'mamá me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se divirtiendo conmigo. Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo ¿a quién le hago daño?'", continuó. "[Le respondo] 'a nadie. Te haces daño, en todo caso, tú solo'. [Agrega] 'y si me estoy riendo, me estoy divirtiendo y divierto a la gente no hago daño a nadie'. Está bien".