Verónica Castro regresa al ojo público con nuevo look Verónica Castro sorprendió a sus fanáticos, gracias a un video que se dio a conocer donde la actriz luce muy diferentes ¿qué se hizo? Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que anunció su retiro, el año pasado, son pocas veces las que Verónica Castro ha estado en el ojo público. Ahora, se dio a conocer un video de la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran, donde luce un cambio muy evidente en el cabello, ya que muestra una larga cabellera totalmente rubia. Además, porta unas lentes de sol con micas de espejo. “Esta bolsa en un escándalo; no la puedo traer a la calle”, menciona Castro en un video que dio a conocer el portal Chismenolike; al tiempo que muestra un bolso en tono dorado con ornamentos en pedrería. “Tengo que ponérmela así, como si fuera un collar o algo así, porque todo mundo jura y perjura que traigo puestas cadenas, y oros, y todo eso vean nada más que belleza. Te lo agradezco no sabes ha tenido muchísimo éxito no saben como se ven estas bolsas todo mundo me las quiere quitar”. RELACIONADO: ¡Verónica Castro está de vuelta! Image zoom Pedro Gonzalez Castillo/Getty Images La actriz termina agradeciendo a la persona que le regaló la bolsa con la frase “eres lo máximo; te quiero”. Este audiovisual de inmediato causó reacciones entre los internautas, quienes aprovecharon la ocasión para mandarle cariñosos mensajes a la también cantante. “Hermosa señora. Usted bella”, dijo un seguidor. “Bella como siempre la Vero Castro, un icono de México, una diva que aunque la han querido enlodar con chambres o chismes ella siempre es la diva de México. Siempre la Vero; siempre bella, inigualable ente bellaaaaaaa”, comentó un cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre amable y bella. Te queremos Vero”, mencionó una fanática. “Verónica Castro te amamos. Dios te bendiga. Con muchas más oportunidades para que podamos verte más. Eres una de esas actrices que solo queremos ver más y más. Eres muy especial frente a las cámaras, en caso de que se te haya olvidado”, expresó alguien más. Tal parece Verónica Castro siempre causa furor con sus apariciones, aunque sean breves como en esta ocasión.

Close Share options

Close View image Verónica Castro regresa al ojo público con nuevo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.