Verónica Castro reaparece tras cumplir 69 años: "¿Qué vamos a hacer pa' los 70?" Este día, Verónica Castro está festejando un año más de vida y aprovechó para salir públicamente ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 19 de octubre de 2021, Verónica Castro cumple 69 años. Y si bien, de un tiempo a la fecha, ha preferido mantenerse alejada del ojo público, hoy decidió reaparecer para agradecerle a sus fanáticos las muestras de cariño que siempre le dan y como una forma de celebrar este día. "Muchas gracias, porque, aunque no quiera cumplir, ustedes me recuerdan siempre cuántos tengo", mencionó Castro en un video que dio a conocer en su cuenta de Twitter. "Estoy feliz de verlos, muy agradecida, de verdad. ¡Qué barbaros! ¿Qué vamos a hacer pa' los 70?. Un beso". Los cibernautas reaccionaron con mensajes de felicitación y buenos deseos para la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran. "Feliz cumpleaños mi corazón bello, la reina de la televisión. Ay como te quiero mi Vero, eres la abue más linda que Dios me regaló. Espero muchas bendiciones para ti, y que sean muchos años más de mucha salud", dijo una usuaria. Veronica castro, estilo, mis secretos, famosa, looks, SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños mi reina preciosa. Que Dios y la virgencita me la bendigan y me le sigan dando muchos años más de vida"; "Eres y siempre serás un ser de luz. Tan hermosa que Afrodita muere de celos. Talentoda que no cabe tanto talento en ti y amorosa como solo pocas mujeres. ¡Feliz cumpleaños mi Vero amada!"; "Feliz cumpleaños mi Vero hermosa. Para los 70 y todos los que Dios te dé, estaremos aquí admirándote y queriéndote mucho, eres una hermosa bendición en mi vida, eres mi ángel de luz. Mi mayor deseo siempre será que Dios conceda los anhelos de tu corazón", y "Que privilegio haber coincidido en la misma época Verónica. ¡Mil felicidades! Mucha salud, belleza, amor. Todo lo bueno que te mereces siempre esté presente en tu vida", fueron otros comentarios. De momento, su hijo Cristian Castro no le ha enviado ningún mensaje; sin embargo, su hija menor, Rafaela le hizo un video a la actriz donde toca y canta "Las Mañanitas". "¡Feliz cumpleaños abuelita hermosa! Te amo", es el texto con el que la nieta de la también conductora acompañó el mencionado audiovisual. Se desconoce cómo celebrará este nuevo año de vida Verónica Castro.

